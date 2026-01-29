IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хванаха 1 кг злато за над 152 хиляди евро на Капитан Андреево

Контрабандата била в турски автобус, пътуващ за Косово

29.01.2026 | 17:22 ч. 0
Митничари задържаха близо 1 кг златни изделия на МП Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от митниците.

На 27 януари около 21:30 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 10 пътници от Турция през България за Косово.

След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците – граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622.80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама.

Според направената от вещото лице експертиза откритите накити са от 21-каратово злато с общо тегло 911.80 грама на стойност 152 270.60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Това се случи Dnes

злато митница Капитан Андреево Турция
