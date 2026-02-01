ТИР удари подпийнала жена на пешеходна пътека

Тежък инцидент е станал в Исперих, шофьор на тир блъсна пешеходка, която по-късно почина, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е постъпил в петък следобед.

Товарният автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен шофьор, при завиване надясно закачил 42-годишна жена от село Китанчево, която пресичала на пешеходна пътека. С дясната гума на полуремаркето тирът я блъснал в краката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, докато пробата с дрегер на пострадалата отчела 2,46 промила алкохол в издишания въздух.

Жената веднага след инцидента е откарана за първоначален преглед в болницата в Исперих, а впоследствие транспортирана в тази в Разград с фрактури на двата крака. Настанена е била в интензивно отделение с опасност за живота, където починала на следващия ден.

По случая се води досъдебно производство.