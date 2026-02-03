Митничари хванаха над 700 000 къса цигари на Лесово

Митничари задържаха 711 000 къса (35 550 кутии) контрабандни цигари на Митнически пункт Лесово. Контрабандата била скрита в изолационни термопанели, превозвани с товарен автомобил, съобщиха от Митниците.

Камионът с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 29.01.2026 г. вечерта на входящо трасе в страната от Турция. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Румъния.

На база анализ на риска е извършена щателна митническа проверка на автомобила. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура са установени подозрителни зони в товара. При последвалата физическа проверка, митническите инспектори откриват, че три от превозваните палети съдържат декларирани изолационни термопанели, които са изрязани и са пълни с цигари.

Иззети са общо 711 000 къса (35 550 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Ямбол.

В рамките само на последната седмица митническите служители на МП Лесово задържаха над 1 000 000 къса цигари при предотвратени два опита за контрабанда на акцизните тютюневи изделия за държави в ЕС. В първия случай 325 000 къса цигари бяха открити сред мебели в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Нидерландия.