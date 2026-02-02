Странно: Шефът на затвора поиска свобода за Брендо

Началникът на Софийския затвор е настоял осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който търпи присъда от 10 години и половина, да бъде освободен предсрочно, съобщава "Евроком".

От Софийския градски съд, който ще се произнесе като първа инстанция по предложението, потвърдиха пред "Сега", че има такова дело, инициирано от началника на затвора. Аргументите са, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

От администрацията на затвора коментират, че това се случва в пълен разрез с установените законови правила и норми.

В Румъния Банев бе осъден на 10 години и 6 месеца затвор, а в Италия – на 20 години затвор. В България съдът разреши на Брендо да излежи всичките си присъди в София. Окончателно Апелативният съд в столицата му определи 10,5 години лишаване от свобода.

През 2018 година той беше обявен за международно издирване и българските власти нямаха успех със залавянето му, докато той доброволно не се предаде на властите в Софийския затвор.