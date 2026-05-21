МВР конфискува стоки за близо 215 хиляди евро от Златни пясъци

Собствениците на магазините не са показали документи

21.05.2026 | 13:16 ч.
БГНЕС

При специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ в курортен комплекс Златни пясъци са конфискувани стоки за близо 215 хиляди евро, съобщиха от дирекцията на МВР във Варна. Артикулите с фалшиви марки са намерени в два търговски обекта.

От полицията уточниха, че сред тях има дрехи, очила, парфюми, чехли. При проверката собствениците на магазините не са показали документи, че продават стоката със съгласието на притежателите на марките.

По случаите са образувани досъдебни производства.

МВР Златни пясъци стоки
