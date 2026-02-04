Собственикът на х. Петрохан с трите трупа към майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно

Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... Това смразяващо съобщение пише собственикът на хижа "Петрохан", където по-късно бяха намерени три трупа с огнестрелни рани в главите, до майка си.

Събщението е изпратено известно време преди телата да бъдат открити.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише мъжът до своята майка.

След това тя няма повече връзка с него, съобщава bTV.

Собственикът на хижата е Ивайло Калушев, който в момента е издирван от полицията. Вчера бившия министър Борислав Сандов заяви, че подозира, че мъжът може и да е отвлечен.

Телевизия съобщава, че Калушев е непознат за полицията, която не знае дали той се намира на територията на страната. За него се знае, че доста време е живял в Мексико.

Има неофициални полицейски твърдения, че Калушев е привличал в рейнджърската организацията непълнолетни, дори и малолетни. Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика.