Борислав Сарафов за "Петрохан": Шокиран съм, по фрапиращо е отколкото сериала „Туин Пийкс“

Главният прокурор Борислав Сарафов коментира случая с трите трупа при хижата в Петрохан като го оприличи на сериала „Туин Пийкс“. Ивайло Калушев се издирва и не е известно дали е жив. Бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор, заяви обвинител №1.

„Два пъти повече ме шокира дейността, не само убийството, а дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и свои действия. Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не може да се каже, че е богоугодна, че е в интерес на държавата и на децата – вие четете между редовете какво имам предвид с това“, посочи той.

Главният прокурор заяви, че е имало проверки на ДАНС от преди две години на тази организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства – нежеланието на родителите на тези деца за съдействие.

Пълният отказ за съдействие и саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там.

Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, Сарафов каза: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”.

Сарафов потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е есемес на майка си, от който може да се направи извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е работа, която предстои”, каза Сарафов.

Изготвят се експертизи, има много неизвестни, има много работа, която трябва да свършим, допълни той.

Директорът на ДАНС Деньо Денев отхвърли твърденията, че служители на ДАНС са пристигнали в хижата в понеделник. Това е импровизация на хората от селото, които не са различили служителите, смята Сарафов.

Денев даде подробности за проверката, правена преди 2 години. Тя е започнала след сигнал от гражданин.

„Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, и за неща като секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.

Запитан дали е нормално паравоенна организация да пази хижата, Сарафов каза, че не е. Бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор, каза Сарафов.