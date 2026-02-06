Адвокат Марковски: Местата в планините са добра база за криминални дейности

Разследването около случая с тройното убийство край хижа “Петрохан” продължава, а казусът се заплита все повече. Има информация за родители, които са пращали децата си в хижата, други били с издирвания Ивайло Калушев и не се притеснявали, че децата им не си вдигат телефона.

В предаването “България сутрин” адв. Димитър Марковски коментира, че това е едно изключително тежко криминално престъпление. “Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира адвокатът.

Марковски поясни, че трябва да се изчакат присъствено-обективните доказателства - назначените експертизи, които ще покажат посоката, в която трябва да се върви. Юристът добави, че разследването трябва безпристрастно да подреди пъзела. “Първо, трябва да се изчисти дали става въпрос за убийство", добави той и не изключи възможността да става въпрос и за скандал.

Съдебна експертиза

Адв. Марковски отбеляза, че в хижата е имало намерени оръжия, а труповете са с прострелни рани и съдебната експертиза трябва да установи дали изстрелите са извършени с тях, или не.

"Трябва да се направи много внимателна проверка на неправителственото сдружение и да се прецени по какъв начин деца са пребивавали горе. Трябва да се прецени тези деца как са били надзиравани, трябва с тях да разговарят психолози. Обикновено тези места, високо в планините, са много добра база за криминални дейности. Удобно място са за укриване и развиване на каквато и да било криминална дейност", подчерта адвокатът.

По думите му може да се търсят политически нюанси и краски, но е възможно да се ползват от партиите за "политически нужди".

Според Марковски е съмнително и притеснително това, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването толкова време и добави, че “там има нещо, което не е редно".

Той уточни, че обикновено тела се заливат с лесно запалими течности, преди да се запалят, за да се прикрият следите. "Ако това е била целта с прикриването на телата, не е професионално извършена", обясни адвокатът за пожара.

Пред Bulgaria ON AIR адв. Марковски добави, че винаги се върви по горещите следи на престъплението. “Практиката говори, че в рамките на кратки срокове, ако не се съберат сериозни убедителни доказателства и не се тръгне в правилна посока, нещата ще забуксуват", каза юристът.

Изтеклите интимни видеа в порно сайтове

Адвокатът коментира и изтеклите интимни видеа от козметични студиа и гинекологичен кабинет.

"Ако се установи, че хората, които са работили, нямат знание, че камерите са извършвали записи и впоследствие се разпространяват, трудно може да се стигне до наказателна отговорност", заяви той.

Марковски посочи още, че този тип престъпления не са тежко наказуеми и може да се стигне до административна глоба. "Въпрос на доказване е кой е монтирал тези системи и съзнателно ли са извършвани записите", добави той.

Според него потърпевшите могат да заведат граждански дела срещу собствениците и да търсят обезщетение.

Гледайте видеото с целия разговор.