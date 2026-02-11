IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха младеж, нападнал с нож и ритал деца на 13 и 15 години в метрото

Постарадалите са с избит зъб и порезна рана

11.02.2026 | 11:08 ч. Обновена: 11.02.2026 | 11:20 ч.
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години  в метрото.

Случаят е от 8 февруари, когато в метровлак в София, обвиняемият А.В. е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб. Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Извършителят. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ  прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо кримално проявеният. 

