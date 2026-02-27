Има ли съдия "правоприемник" на Мартин Божанов-Нотариуса?

Председателят на ВКС призовава гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия – правоприемник на Мартин Божанов-Нотариуса, да ги предоставят.

По-рано днес Иван Брегов от Института за пазарна икономика заяви, че Нотариуса има наследник във ВКС.

"И сега има съдия във ВКС, който се занимава с тези въпроси, но това нека да го кажат съдиите от ВКС. Те знаят кой е този съдия. Мисля, че Нотариуса си е

намерил правоприемник. Мисля, че има такова твърдение, то може да се разследва. Всичко това може да се разследва, но членовете на ВСС са избрани с

политически зависимости. Може би се отправят заплахи към част от членовете на ВСС. Да подадат оставка и да излязат да кажат", каза той.

Брегов посочи, че съдиите от ВКС знаят кой е и може да огласят информацията.

Ръководството на Върховния касационен съд приема изключително сериозно и с голяма тревога твърденията на г-н Иван Брегов, направени на 27.02.2026 г. в предаването „Здравей България“ на „Нова телевизия“, според които „Мартин Божанов-Нотариуса си е намерил правоприемник“ и „в момента във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси“, заявиха от съда.

Във Върховния касационен съд не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Мартин Божанов-Нотариуса, до председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация.

Затова председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които разполагат с данни за подобни действия на съдия, да ги предоставят на съда, за да бъдат внимателно проверени чрез съответните компетентни органи.