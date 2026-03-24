IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Шуменец надупчи съседа си със сачми

Прострелял го е с пневматично оръжие

24.03.2026 | 13:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Полицаи задържаха 33-годишен мъж от Шумен за причиняване на лека телесна повреда с използване на пневматично оръжие.

Около 18:30 ч. вчера той е прострелял 57-годишен мъж в двора на дома му на ул. „Акация“ в града. Той е откаран за преглед в шуменската болница. След рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лявата длан и лявата предмишница има заседнали сачми тип „чашка“. Мъжът е настанен за лечение в болницата. Опасност за живота му няма.

В хода на бързи оперативни действия извършителят – 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Тагове:

шумен мвр полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem