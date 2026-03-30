Задържаха трима румънци в Перник, предлагали фалшиво злато

Трима румънски граждани са задържани за измама в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал по случая е получен вчера около 12:30 ч. на телефон 112. В него е посочено, че на пътя София – Кюстендил, при кръстовището за квартал „Кристал“, трима мъже с лек автомобил с английска регистрация предлагат неистински златни накити. На място е бил и 41-годишен жител на Радомир, който закупил фалшив пръстен за 20 евро.

Според полицията тримата румънски граждани на възраст 24, 31 и 50 години спирали автомобили и под предлог, че търсят определена дестинация, искали информация, след което предлагали фалшивото злато. Те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.

От ОД на МВР в Перник предупреждават гражданите да не се доверяват на непознати, извършващи улична търговия, тъй като почти винаги става въпрос за измами, които трудно се разкриват и доказват, допълва БТА.