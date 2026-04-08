Две деца починаха в стар хладилник, играейки на криеница

8-годишно момиче и 5-годишният му брат са загинали, след като по време на игра на криеница се оказали заключени в неизползван хладилник.

Саори Гевара Тийер и по-малкият ѝ брат Дариен са се задушили в големия уред, докато играели в дома си във Виста Ермоса, Колумбия, съобщава местно издание, цитирано от New York Post.

Родителите на децата признават, че са ги оставили сами за около 20 минути, за да отидат до магазина, и предполагат, че капакът на хладилника се е затворил, докато децата са били вътре.

"Фризерът беше изключен от контакта. Децата са се качили вътре и са влезли. Играли са си, капакът е паднал, затворил се е върху тях и те са се задушили", казва бащата, Браян Гевара Тривиньо, пред изданието.

Ужасното откритие било направено от родителите, когато се прибрали у дома и не успели да намерят децата.

Братът и сестрата, които често играели криеница заедно, били откарани по спешност в близка болница, където лекарите само констатирали смъртта им.

Полицията в момента разследва трагичния случай. Предстои да бъдат извършени аутопсии, които да установят официалната причина за смъртта им.