Майка на 5 деца бе убита от 23-годишния си бивш

Пет малки деца в Аризона посрещнаха празниците без майка си след брутално убийство и последвало самоубийство по-рано тази седмица.

30-годишната Селена Феликс е била открита мъртва пред дома си във Финикс около 3:30 ч. сутринта на 22 декември, съобщават от полицията на Финикс. Младата майка е била простреляна многократно и е обявена за починала на място. След откритието полицията започва да проверява за подозрителни автомобили в района. При проверка на един от регистрационните номера служителите установяват, че шофьорът е бил спрян за рутинна проверка само час по-рано.

Когато 23-годишният Алексис Торес бил спрян отново, според полицията той незабавно избягал от автомобила и се барикадирал в близка къща. Докато полицаите се опитвали да водят преговори и да го изведат навън, те чули единичен изстрел. Малко по-късно Торес бил открит мъртъв от самопричинена огнестрелна рана.

В автомобила му полицаите открили и 3-годишно дете. Полицията свързала Торес с престъплението едва час по-късно, а почти три часа след това успяла да идентифицира малкото дете, след като член на семейството подал сигнал, че детето липсва от дома на Феликс.

Разследващите вече заявяват, че Торес е взел детето от Феликс вечерта на 21 декември и е убил бившата си партньорка като част от спор за родителски права, въпреки че съдебни документи сочат, че той не е биологичният баща на детето.

Семейството на Селена Феликс я описва като "грижовна майка, обичаща сестра и приятел на много хора" в кампания в GoFundMe и споделя, че петте ѝ малки деца "се опитват да разберат защо майка им вече не е с тях".

От полицията съобщават, че разследването по случая продължава, пише People.