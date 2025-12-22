Военнослужещи от Еквадор ще лежат 35 години за смъртта на 4 деца

Единадесет военнослужещи бяха осъдени днес в Еквадор на близо 35 години затвор за смъртта на четири деца, обявени първоначално за изчезнали, предаде Франс прес. Впоследствие талата на децата бяха открити изгорени, уточни агенцията.

На 8 декември 2024 г. в Гуаякил - пристанищен град в югозападната част на страната, силно засегнат от насилие, свързано с наркотици, в който са разположени и армейски части - Саул Арболеда, Стивън Медина и братята Хосуе и Исмаел Аройо, на възраст между 11 и 15 години, били излезли да играят футбол, когато са задържани от войниците.

Армията твърди, че малко след задържането на момчетата по подозрение за кражба, те са били освободени в добро състояние. Децата обаче никога не се връщат в домовете си.

На 24 декември миналата година обгорените им тела, показващи следи от изтезания, са открити близо до базата на еквадорските военновъздушни сили в град Таура, недалеч от Гуаякил.

Днес съдът в Гуаякил обяви, че е осъдил 11 членове на еквадорските военновъздушни сили на 34 г. и 8 месеца затвор като преки извършители на престъплението "принудително изчезване".

Петима други бяха осъдени на 30 месеца затвор, заради сътрудничество с властите, отбеляза прокуратурата в социалната мрежа "Екс“. Един войник е оправдан.

Този случай разтърси Еквадор, където правозащитните организации разкритикуваха злоупотребите от страна на въоръжените сили, които са разположени по улиците от 2024 г., като част от строгата политика на президента Даниел Нобоа срещу наркотрафика.

По време на процеса бяха излъчени видеокадри, на които се вижда как войник удря едно от децата с автомата си.

Полковник е признат за виновен в съучастие, след като наредил на подчинените си да скрият останките от дрехите на непълнолетните от мястото, където са били изгорени. Той също така поискал видеозаписите, свързани с престъпленията, да бъдат изтрити и всичко, свързано с побоите, стрелбите, обидите и заплахите срещу младите момчета, да бъде прикрито в предварителните доклади.

Според неправителствената организация "Амнести интернешънъл“ прокуратурата на Еквадор е получила оплаквания за възможно насилствено изчезване на около петдесет души от 2023 г. насам, началото на мандата на президента Нобоа, който беше преизбран през април, пише БТА.