Младежи се сбиха в центъра на София, един от тях е наръган

Меле в центъра на София прати млад мъж в болница в тежко състояние.

Според информацията боят е станал на пресечката на ул. "Граф Игнатиев" и "Солунска" в столицата. Сбили са се две групи младежи, като един от тях е бил намушкан с нож.

Пострадалият е откаран с линейка, целият облян в кръв. Той е бил заедно с още две момчета и две момичета, които са пострадали, напръскани с газов спрей от нападателите, съобщават от Блиц. Те също са получили помощ от медицинските екипи.

Все още се изясняват причините за скандала. Нападателите, които са били маскирани, са избягали и в момента се издирват.