Младежи се сбиха в центъра на София, един от тях е наръган

Нападателите, които са били маскирани, са избягали и в момента се издирват.

09.04.2026 | 10:50 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Меле в центъра на София прати млад мъж в болница в тежко състояние.

Според информацията боят е станал на пресечката на ул. "Граф Игнатиев" и "Солунска" в столицата. Сбили са се две групи младежи, като един от тях е бил намушкан с нож. 

Пострадалият е откаран с линейка, целият облян в кръв. Той е бил заедно с още две момчета и две момичета, които са пострадали, напръскани с газов спрей от нападателите, съобщават от Блиц. Те също са получили помощ от медицинските екипи. 

Все още се изясняват причините за скандала. Нападателите, които са били маскирани, са избягали и в момента се издирват.

