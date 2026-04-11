36-годишен нападна салон за красота с пистолет

Мъж на 36 години от село Приселци, община Аврен, е задържан за срок до 24 часа за извършен въоръжен грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден късно снощи. Собственик на салон за красота е съобщил, че няколко часа по-рано непознат мъж е влязъл във фризьорския център и е отнел сумата от 350 евро, след като го е заплашил с пистолет.

След проведени оперативно-издирвателни действия соченият за извършител, който е известен на МВР, е бил установен и задържан от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Припомня се, че в средата на ноември миналата година полицията във Варна задържа 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет.