IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 47

За купуване на гласове: Общински съветник и член на СИК са арестувани

При операцията са открити и над 11 хиляди евро

11.04.2026 | 07:10 ч.
БГНЕС

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Задържаните са с инициали В. Д. и А. Г. Има и трето задържано лице - И. Б.  При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели. 

Пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила. Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня. 

"Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен", каза още Кандев. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР купуване на гласове СИК общински съветник арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem