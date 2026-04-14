IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Мъж запали приятелката си на Великден и се самоуби

48-годишната жена е с опасност за живота

14.04.2026 | 12:16 ч.
Снимка: Пиксабей

Мъж запали жена си и после се самоуби в силистренско село, съобщиха от ОДМВР - Силистра. Сигналът за произшествието е получен на 12 април в 17:30 часа на тел.112.

Според първоначалните данни 43-годишен причинил изгаряния по лицето и тялото на 48-годишна жена, с която живеел на семейни начала в общежитие в село Ситово, след което се е самоубил.

При извършения оглед от дежурна оперативна група тялото на извършителя е открито на балкона на жилището, като по него не са установени следи от насилие. 

С тежки изгаряния и опасност за живота пострадалата жена първоначално е транспортирана в МБАЛ-Силистра, а по късно в УМБАЛ „Медика"-Русе.

Работата по изясняване на случая продължава под надзора на прокуратурата.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъж запали приятелката си самоуеби
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem