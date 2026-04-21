Задържаха българин с фалшиви документи в Албания

Албанските власти съобщиха, че при специализирана операция "Identiteti", проведена на граничния контролно-пропускателен пункт Блато, е бил задържан 49-годишен български гражданин с инициали Е.Т. При проверката у него са били открити 21 документа, за които се предполага, че са неистински и се отнасят до същия брой лица.

Във връзка със случая е започнало разследване срещу действащия и бившия ръководител на административната единица Острене по подозрения за издаване на фалшиви удостоверения за гражданско състояние и адресна регистрация. По данни на разследващите тези документи са били използвани в процедури, свързани с придобиване на българско гражданство и паспорти.

Темата предизвика значителен медиен интерес и бе широко отразена в Албания и Северна Македония.