Схемата с точенето на НЗОК се разраства: Тече акция в още една клиника в Пловдив

В момента тече претърсвания по неотложност в клиника на територията на Пловдив. То е свързано с разследването по случая с двете арестувани сестри д-р Фани Колачева-Гудева и д-р Цветалина Колачева-Сали, за които се смята, че са в основата на схема за източване на Здравната каса и НОИ на база рехабилитационни дейности, настаняване в специализирани болници за рехабилитация и издаване на фиктивни болнични листове.

Това съобщи заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов в началото на заседанието на съда в Пловдив. Днес ще се гледат мерките за неотклонение на пет души, обвинени в участие в престъпна група за пране на пари и точене на средства от НЗОК и НОИ.

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"Докладваха ми, че са намерени много интересни находки, в това число пари в пликове, които са с надписи, така да кажа, кореспондиращи с някои от лицата по делото", заяви Пехливанов.

Разследващите са открили електронни подписи на лекарите, които са били поставени директно в компютърните конфигурации, готови за подпечатване на фиктивни документи.

В центъра на разследването са т.нар. "Вайбър лекари" – медицински лица, които извършват "дейността" си изцяло в популярното чат приложение, без изобщо да преглеждат физически пациентите си.

Прокурорът бе категоричен, че нямат настройка да коментират всички медици, той ясно ги разграничи от участниците в схемата.

"Нямаме настройка или още повече да коментираме в негативен план всички лекари. Напротив, огромно уважение към тези, които от сутрин до вечер полагат усилия и се грижат за нашето здраве... Поклон и огромно уважение".

"Не знам как ви звучи, на мен също беше малко странно, но това е факт. Практиката е във Viber."

Пехливанов подчерта, че се разследва мащабна организирана престъпна мрежа за източване на средства от НЗОК и НОИ чрез фиктивни болнични и медицински направления в Пловдив.

Механизмът на престъплението е бил изключително опростен. Според държавното обвинение, процесът се е случвал изцяло дигитално. "Схемата е проста. Дават се данни във Viber, търсят се хора, изписват се диагнози, които въобще не отговарят на действителността, не се преглеждат. Единственото, което се върши, е да се удължава болничният лист", посочи заместник-окръжният прокурор.

За тази "услуга" мнимите пациенти са плащали фиксирана тарифа от 100 евро. Като фрапантен пример за мащабите на злоупотребата, Пехливанов разказа за разпитан по делото свидетел:

"Човек, който заяви, че никога не е посещавал медицински център, а го е свързало едно друго лице... е получил шест болнични листа, 5000 евро обезщетения от НОИ... и сега последният му болничен лист е намерен там."

Паралелно с това се разследват около 200 болнични листа, издадени от ЛКК комисии в период от 4 до 6 месеца на множество лица. Сред "клиентите" на мрежата са били и българи, работещи във фирми в чужбина, които "идват тука само на туризъм и само да получават пари от болничните се отпускат, без дори да ги видят съответните лекари".

Щетите само от разследваните до момента болнични листове възлизат на около половин милион евро.

Държавното обвинение е категорично, че става дума за организирана престъпна група (ОПГ), чиято дейност е обвързана с неистински документи и пране на пари.

В момента тече задълбочена проверка на имотното състояние на замесените, тъй като част от придобитите активи може да са прехвърлени чрез сделки на трети лица.

Пехливанов увери, че съвсем скоро предстоят действия по привличане на обвиняеми и искане на мерки за неотклонение.