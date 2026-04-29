Разкрита е печатница за фалшиви пари в София СНИМКИ

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт

29.04.2026 | 16:07 ч. 5

Снимка: МВР

Снимка: МВР

1 / 5

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София. Това написа във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения. Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в град София. Колегите от ГДБОП извършиха обиски на 4 адреса и откриха голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство. Намерени са и всички средства за тяхното изготвяне - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране", написа още Кандев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГеоргиКандев МВР печатница
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem