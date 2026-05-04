17 престъпления и шокиращи разкрития: Започва делото срещу д-р Хасърджиев

Четирима са обвиняемите по делото

04.05.2026 | 08:53 ч. Обновена: 04.05.2026 | 09:02 ч.
Снимка: БГНЕС

Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу д-р Станимир Хасърджиев. Освен него обвиняеми са още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. 

Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. 

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища.

До задържането на д-р Хасърджиев и другите трима се стигна, след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани. Заседанията по делото ще се водят при закрити врата. 

Случаят предизвика огромен обществен отзвук заради публичната роля на д-р Станимир Хасърджиев. Той бе дългогодишен председател на Националната пациентска организация (НПО) и разпознаваемо лице в здравния сектор. Веднага след скандала Управителният съвет на НПО прекрати всички отношения с него, разграничавайки се категорично от действията му.

17 престъпления и шокиращи разкрития 

Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата подсъдими. Според държавното обвинение престъпленията са извършени в съучастие, като основните обвинения са: 

Принуда с огнестрелно оръжие - обвиняемите са използвали пистолет, за да принудят 20-годишния пострадал да употреби наркотици, с цел да го склонят към сексуални действия. 

Сексуални престъпления и блудство - жертвата е била подложена на системни злоупотреби в жилище на ул. "Русаля" в София през септември 2025 г. 

Порнографски материали - групата е обвинена в създаване и съхранение на материали с противозаконно съдържание. 

Риск от заразяване с венерически болести - срещу д-р Хасърджиев е повдигнато специфично обвинение за умишлено поставяне на други лица под риск от заразяване с ХИВ и два вида венерически инфекции. По данни на защитата, той е бил на терапия, която е прекъснал поради липса на медикаменти. 

Незаконно притежание на оръжие и дрога - при обиските са открити боеприпаси без разрешение и наркотични вещества (включително аналози на фентанил). 

През октомври 2025 г. Софийският градски съд остави д-р Хасърджиев и Анастасиос Михайлидис в ареста с най-тежката мярка "задържане под стража". На Росен Белов и Симеон Дряновски беше наложен "домашен арест". През март Софийската районна прокуратура официално внесе обвинителния акт в съда.

