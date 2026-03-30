Още обвинения за Станимир Хасърджиев - за умишлено заразяване с ХИВ и порнография

Ясни са обвиненията, повдигнати на д-р Станимир Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски.

Освен обвинението за принуда спрямо младежа Георги, Хасърджиев и останалите са разследвани още за разпространение на венерически заболявания, вкл. ХИВ, както и разпространяване на педофилски материали с момчета от школата на актьора Росен Белов.

Обвиненията са 14, като сред тях има и за принуда с използване на оръжие, блудство и наркотици.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища. Това съобщиха на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов.

Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик - прекурсор, който е известен като такъв използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

"Законодателят третира този наркотик като такъв, който има индустриална употреба, поради това не е сложен в списъка с най-опасни наркотични вещества и може лесно да се поръча, а от него да се извлече т.нар. наркотик на изнасилвача – GHB. Прокурорът добави, че почти няма специалист в страната, който да го изследва, защото се елиминира от организма в рамките на часове", обясни Коджаниколов.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година, когато 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в мезонета на общественика в София.

Младежът твърди, че е връзван и държан против волята му, а прокуратурата разкри, че е и принуждаван да употребява наркотици.

Разследването е открило опасният наркотик GHB, по-известен само с наименованието G в дома на д-р Хасърджиев. Дрогата, която всъщност се оказа много лесно достъпна, комбинирана с алкохол може да доведе до смърт.

В телефонен разговор майката на младежа разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта младежът скача от терасата на 5-ия етаж на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка. Георги успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

