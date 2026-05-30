IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Мащабна операция в Благоевград: Разбиват мрежа за трафик и разпространение на наркотици

Работата по случая продължава

30.05.2026 | 10:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Мащабна операция срещу организирана престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград. Според разследващите, схемата е действала организирано. Нейният ръководител е продължавал да контролира дейността на групата, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление, съобщават от Окръжната прокуратура.

Разследването се води от месеци.

Събрани са свидетелски показания, анализирани са данни от мобилни оператори и са проверени адреси и имоти, използвани от заподозрените, допълват от държавното обвинение, цитирани от БНТ.

Минути преди 4 часа на 29 май, на ГКПП Кулата, на изхода за Гърция, служители на ГДБОП спират за проверка лек автомобил. При претърсването на колата е открит пакет с кафяво прахообразно вещество с тегло около половин килограм. Полевият наркотест е отчел наличие на хероин.

Свързани статии

Работата по случая продължава. Очаква се в следващите дни на няколко лица да бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за държане и контрабанда на наркотични вещества.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кокаин наркотици Благоевград ГДБОП
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem