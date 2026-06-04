Отмениха задържането под стража на 52-годишен дилър на марихуана

Апелативният съд във Варна промени мярката за неотклонение на мъж, обвинен за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа. Вместо "задържане под стража" магистратите постановиха "домашен арест", съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът е уважил жалбата на защитата срещу определение на Окръжния съд в Добрич, с което на обвиняемия е била наложена най-тежката мярка за неотклонение.

По данни на съда при претърсване в имот в каварненско село са иззети 3,82 килограма марихуана, над 920 растения от рода на конопа, както и съоръжения, използвани за отглеждане и сушене на наркотични вещества.

Спор между прокуратурата и защитата

Представителят на Апелативната прокуратура е посочил значителните количества открит наркотик и е заявил, че домашният арест няма да попречи на обвиняемия да извърши ново престъпление.

Защитата е оспорила обвиненията и е изтъкнала, че след изземването на веществата и съоръженията няма риск престъпната дейност да продължи. Адвокатът е аргументирал искането си и с това, че обвиняемият се занимава с животновъдство, сам се грижи за животните, не е осъждан и няма регистрации за противообществени прояви.

Съставът на Апелативния съд е приел, че има обосновано предположение за съпричастност на мъжа към деянията, както и опасност от извършване на престъпление. Като мотив магистратите посочват мащаба и продължителността на предполагаемата дейност, както и използваните технически средства.

Въпреки това съдът е преценил, че задържането под стража е прекомерно тежка мярка в конкретния случай.

Домашен арест вместо задържане

Като основания за определяне на "домашен арест" магистратите са посочили трудовата ангажираност на обвиняемия като животновъд и данните за личността му. Според съда тази мярка е достатъчно ефективна, тъй като ограничава свободата му на придвижване и може да изпълни целите на закона.

Определението на Апелативния съд - Варна, с което е отменен актът на Окръжния съд - Добрич, е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 28 май служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в Добрич откриха над 900 стръка канабис в различен стадий на растеж. Насажденията са били отглеждани в помещения, прикрити като кравеферма.

На 29 май Окръжният съд в Добрич постанови мярка "задържане под стража" спрямо 52-годишен мъж, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа, пише БТА.