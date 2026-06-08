Митничари задържаха марихуана за близо 500 млн. евро на Гюешево

Митнически служители задържаха над 60 кг марихуана, укрити в кабината на товарно превозно средство.

На 6 май на ГКПП Гюешево по метода анализ на риска митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония, съобщават от Агенция "Митници".

В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп.

В резултат от последващите действия водачът на МПС – гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Общото тегло на наркотика е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро.

Разследването продължава.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство по НК. С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил 28-годишният И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.