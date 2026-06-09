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17-годишна бременна бе убита от бивш, бебето починало дни след спешното секцио

Новороденото е починало след тежко хипоксично мозъчно увреждане

09.06.2026 | 20:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Новородено бебе почина почти седмица след като 17-годишната му майка беше застреляна в Сан Диего. Детето е било родено чрез спешно секцио след стрелбата на 30 май, но е останало в критично състояние. Дни по-късно, в неделя, 7 юни, лекарите са го свалили от животоподдържаща апаратура.

Според People, позовавайки се на Полицейското управление на Сан Диего (San Diego Police Department - SDPD), новороденото е починало след тежко хипоксично мозъчно увреждане - състояние, при което мозъкът не получава достатъчно кислород и може да настъпят необратими поражения.

Майката е била в осмия месец

Майката на бебето - 17-годишната Джария Едуардс - е била бременна в приблизително 32-рата седмица, когато е станала стрелбата. Тя е починала в местна болница, след като около 1:10 ч. местно време на 30 май е била открита в безсъзнание с огнестрелна рана в главата..

Едуардс е била на посещение в Сан Диего от Аризона и е отсядала при роднини в жилище, отдавано краткосрочно под наем, уточняват от полицията.

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Бившият ѝ приятел е обвинен

Според разследващите бившият ѝ приятел Тревон Уилямс е пътувал отделно от Аризона до Сан Диего с услуга за споделено пътуване.

Уилямс е примамил Едуардс да излезе от жилището на семейството ѝ с доставка на цветя, след което я е застрелял. После, според полицията, той избягал пеша към близък каньон, но бил арестуван около 3:00 ч. местно време.

В съобщението си полицията посочва Уилямс като 19-годишен. Онлайн съдебни регистри, прегледани от списанието, обаче го посочват като 21-годишен.

Уилямс е обвинен в убийство първа степен, опит за убийство първа степен, притежание или транспортиране на картечница и произвеждане на изстрел с огнестрелно оръжие. Не е ясно дали той има адвокат, който да говори от негово име.

"Застрелях я в лицето"

По време на съдебно заседание в сряда, 3 юни, прокурори представиха записи, направени след като Уилямс предполагаемо е застрелял Едуардс.

"Застрелях тази ***** в лицето. Кълна се в Бог, застрелях тази ***** и е мъртва", казва Уилямс в един от записите.

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По информация на медията съдебни документи разкриват твърдения за години на насилие преди фаталния инцидент. Приятелка на Едуардс също е изразила притеснение как поведението на Уилямс се е отразявало на тогава бременната тийнейджърка.

"Тя трябваше да постоянно на телефона с него. Беше много тиха и енергията ѝ... всеки път, когато излизахме с нея, тя не беше същият човек", разказва приятелката на Едуардс.

Според съда, Едуардс е планирала да подаде молба за ограничителна заповед, преди да бъде убита.

Уилямс е задържан в Централния затвор на Сан Диего (San Diego Central Jail) без право на гаранция преди следващото му заседание, насрочено за 12 юни.

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