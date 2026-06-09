Убийството на Рейчъл Никъл и мъжът, когото светът погрешно сочеше за виновен

Сутринта на 15 юли 1992 г. Рейчъл Никъл се разхождала из огромния парк "Уимбълдън Комън" в югозападен Лондон с 2-годишния си син и кучето им. По време на разходката, тя била убита с 49 прободни рани и сексуално нападната. Детето останало физически невредимо.

Малко повече от година след убийството Колин Стаг бил арестуван във връзка със смъртта ѝ. Според The Guardian полицията го задържала след провеждането на тайна операция с кодово име "Edzell", при която жена полицай под прикритие трябвало да му пише любовни писма с надеждата поведението и желанията му да бъдат свързани с профила на убиеца на Никъл.

През септември 1994 г. обаче, след 13 месеца в затвора, съдия оправдал Стаг и прекратил делото, след като станало ясно, че няма съдебномедицински доказателства, които да го свързват с престъплението. Съдът научил и за операцията под прикритие, която съдията определил като "измамно поведение от най-груб вид". Но дори след освобождаването си Стаг продължил да бъде подложен на подозрения от полицията и обществото. Част от хората вярвали, че той е убиец, който се е измъкнал заради "техническа подробност" - израз, използван в подобни случаи, когато някой смята, че обвиняемият е избегнал наказание не защото е невинен, а заради процедурен или правен проблем.

Повече от 15 години след убийството Стаг най-накрая бил изчистен от всякакви подозрения, когато ДНК доказателства свързали серийния изнасилвач и осъден убиец Робърт Напър със смъртта на Рейчъл.

Стаг разказва за преживяното и за щетите, които случаят нанесъл на живота му, в документалния филм на Netflix "Убийството на Рейчъл Никъл" ("The Murder of Rachel Nickell"), чиято премиера беше на 4 юни.

Но какво се случва с Колин Стаг днес?

Кой е Колин Стаг?

Стаг е от Роухамптън и е живеел в югозападен Лондон. По време на убийството той е бил на 29 години, безработен и познат на местните като човек, който често разхожда кучето си из "Уимбълдън Комън".

Стаг също така бил член на т.нар. "lonely hearts club" - клуб за самотни хора, търсещи любов, в който необвързани мъже и жени си пишели писма с надеждата да намерят партньор.

Според медията, по отделен случай, който не е свързан с Никъл, той бил глобен с около 250 долара, след като се признал за виновен в неприлично разголване в същия парк.

Защо Колин е свързан с убийството на Никъл?

Скоро след като полицията започнала разследването на убийството на Никъл, станало ясно, че разследващите разполагат с минимални ДНК доказателства и нямат очевидци освен 2-годишното ѝ дете. За да получат по-добра представа за убиеца, те работили с детето по описание и се обърнали към криминалния профайлър и съдебен психолог Пол Бритън, който да изгради представа какъв човек трябва да търсят. Полицията разпространила пред обществеността скица и профил на убиеца и получила стотици обаждания.

Няколко души подали сигнали, че скицата и описанието приличат на Стаг. Разследващите започнали да се фокусират върху него като заподозрян. Когато претърсили жилището му, според разказа в документалния филм на Netflix, полицаите твърдели, че са открили различни странни предмети, включително зодиакален знак, нарисуван на пода, и готически изображения.

"Това определено показваше, че той не е просто нормален гражданин, че има нещо странно в него. Освен това, разбира се, той пасваше напълно на профила на извършителя", разказва детектив-сержант Пол Пенроуз от Лондонската столична полиция.

Полицията обаче се изправила пред сериозен проблем, защото нямало достатъчно доказателства, които да го свързват с убийството.

Какво представлява операция "Edzell"?

Малко след като Стаг първоначално бил посочен като заподозрян, жена съобщила на полицията, че според нея е получавала странни писма от него, докато двамата си кореспондирали като част от клуб за самотни хора. В отговор разследващите стартирали операция "Edzell". При нея жена полицай под прикритие използвала името "Лизи Джеймс" и започнала да пише писма на Колин, за да се види дали "сексуалните му фантазии ще разкрият някаква информация за убийството, която само убиецът би знаел", както обяснява криминалният психолог Бритън в документалния филм. И както се очаква, по време на операцията, той описал подробно някои от фантазиите си.

"Полицията беше много развълнувана, когато от Колин Стаг се появиха първите сексуални елементи. Те вече се чувстваха оправдани в операцията си, сякаш има още какво да се научи и не са си губили времето", припомня си Бритън.

В рамките на няколко месеца, след десетки разменени писма, жената полицай най-накрая се срещнала лично със Стаг. По време на една от срещите им служителката под прикритие му казала, че има нужда да бъде с човек, който може да наранява хора. Стаг обаче отговорил, че не е способен на това.

В записан разговор полицайката казала: "Само ако ти беше извършил убийството в Уимбълдън Комън, само ако ти я беше убил, всичко щеше да е наред." Колин ѝ отговорил: "Ужасно съжалявам, но не съм."

Въпреки че Стаг никога не признал, че е убил Никъл, и нямало съдебномедицински доказателства, които да го свързват с престъплението, той бил арестуван и обвинен в убийството ѝ през август 1993 година. категорично отричал да има каквото и да било общо със случая.

"Имаше толкова много неща, които сочеха, че той е убиецът", твърди Пенроуз в документалния филм.

Защо Стаг е оправдан?

Стаг прекарва 13 месеца в затвора, преди процесът срещу него да започне през септември 1994 година. Тогава председателстващият съдия сър Хари Хенри Огнал незабавно го оправдава и остро осъжда Лондонската столична полиция и операция "Edzell". Той заявява, че доказателствата срещу Стаг са били събрани чрез "измамно поведение от най-груб вид", и постановява, че всички данни, получени чрез операцията под прикритие, са недопустими в съда.

Въпреки че обвиненията срещу Стаг били свалени, някои хора продължили да вярват, че той е убиецът.

"Това се влачи около 15 години. От момента, в който ме арестуваха, във вестниците излизаха статии, които настройваха хората емоционално срещу мен. Хора крещяха неща като: "Виновен! Обесете го!" Такива неща", разказва Стаг в документалния филм

Когато през 2008 г. Напър се признава за виновен в непредумишлено убийство във връзка със смъртта на Никъл, полицията поднася извинение на Стаг.

"Трябва да ви поднеса безусловно извинение за производството, започнато срещу вас през 1994 година. Признавам огромното и крайно достойно за съжаление въздействие, което този случай имаше върху вас през последните 16 години", заявява помощник-комисар Джон Йейтс през 2008 година.

Какво се случва с Колин Стаг сега?

По-късно Стаг успешно завежда дело срещу Лондонската столична полиция и през 2008 г. получава почти 1 млн. долара обезщетение. Години по-рано, през 2001 г., детективката под прикритие, участвала в операцията, твърди, че кариерата ѝ е била съсипана от случая, и получава около 166 000 долара чрез извънсъдебно споразумение, съобщават BBC и People.

Стаг пише и мемоари за преживяното, озаглавени "Парий: Колин Стаг" ("Pariah: Colin Stagg"). В годините след официалното и публичното си оправдаване той пази голяма част от личния си живот далеч от публичността. В документалния филм на Netflix, Колин обяснява, че след случилото се е прекарал години в параноя.

"И без това имах много ниско самочувствие още преди всичко това да започне, така че то ме срина още повече, все по-дълбоко и по-дълбоко. Накара ме да се чувствам много параноичен", споделя той.

Стаг продължава: "Ако случайно погледнех жена, която пресича улицата, веднага си мислех: "Погледни настрани, защото някой може да те гледа и да си помисли: "Я чакай, той преследва тази жена." И просто си казвах: "Е, това е животът ти сега. Просто трябва да продължиш. Не вярвай на никого."

Колин Стаг е бил за кратко женен за Даян Бедоуз, а според Mirror към август 2021 г. е бил във връзка с Тери Марчант.