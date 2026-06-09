Смразяващо: Американец уби 10-годишните си близнаци и се самоуби

Две 10-годишни момчета близнаци са били застреляни, а полицията смята, че стрелецът е собственият им баща.
От Полицейското управление на Лос Анджелис (Los Angeles Police Department - LAPD) съобщиха, че самоличността на 37-годишния мъж засега не се оповестява публично, докато не бъдат уведомени неговите близки, пише People.
Трагедията се е разиграла в неделя, 7 юни, в Лос Анджелис. Сигналът за стрелба е подаден около 19:15 ч. местно време от жилищна сграда на Owensmouth Avenue. При пристигането си на място полицаите открили мъжа и двете деца мъртви. И тримата са имали огнестрелни рани, а на местопроизшествието е намерен пистолет.
Убийство - самоубийство
Към момента властите разглеждат случая като убийство, последвано от самоубийство.
Разследването продължава, като полицията все още събира информация за обстоятелствата, довели до трагедията.
"Децата никога не получиха шанс да живеят"
Съседи на семейството споделиха шока си от случилото се. Местен жител определи трагедията като "сърцераздирателна" в интервю за KTLA.
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"Тези деца никога не получиха шанс да изживеят живота си. Не знам защо бащата, ако наистина е имал проблеми, не е потърсил помощ. Защо? Защо да отнеме живота на собствените си деца и след това и своя? В момента просто нямам думи", каза човекът.