Смразяващо: Американец уби 10-годишните си близнаци и се самоуби

Две 10-годишни момчета близнаци са били застреляни, а полицията смята, че стрелецът е собственият им баща.

От Полицейското управление на Лос Анджелис (Los Angeles Police Department - LAPD) съобщиха, че самоличността на 37-годишния мъж засега не се оповестява публично, докато не бъдат уведомени неговите близки, пише People.

Трагедията се е разиграла в неделя, 7 юни, в Лос Анджелис. Сигналът за стрелба е подаден около 19:15 ч. местно време от жилищна сграда на Owensmouth Avenue. При пристигането си на място полицаите открили мъжа и двете деца мъртви. И тримата са имали огнестрелни рани, а на местопроизшествието е намерен пистолет.

Убийство - самоубийство

Към момента властите разглеждат случая като убийство, последвано от самоубийство.

Разследването продължава, като полицията все още събира информация за обстоятелствата, довели до трагедията.

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"Децата никога не получиха шанс да живеят"

Съседи на семейството споделиха шока си от случилото се. Местен жител определи трагедията като "сърцераздирателна" в интервю за KTLA.

"Тези деца никога не получиха шанс да изживеят живота си. Не знам защо бащата, ако наистина е имал проблеми, не е потърсил помощ. Защо? Защо да отнеме живота на собствените си деца и след това и своя? В момента просто нямам думи", каза човекът.