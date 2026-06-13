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Оставиха в ареста двамата, срязали гумите на 37 коли

Те са признали вината си

13.06.2026 | 14:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районният съд в Дупница остави в ареста 20-годишен мъж от Пловдив и 40-годишен от Дупница. Двамата са привлечени като обвиняеми за срязване на гуми на десетки автомобили на ул. „Родопи“ в Дупница в периода между 23:00 ч. на 10 юни и 7:00 ч. на 11 юни.

Броят на пострадалите превозни средства е 37.

Съдът е уважил искането на районната прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Според събраните до момента доказателства е налице обосновано подозрение за съпричастност към деянията. И двамата обвиняеми са признали вината си и са заявили готовност да възстановят причинените щети.

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Съдът е преценил, че макар да няма опасност от укриване, съществува реална опасност обвиняемите да извършат ново престъпление, предвид високата обществена опасност на деянието и предишните им осъждания. Един от тях е бил осъждан за същото престъпление, а другият е осъждан - в България и в чужбина.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Окръжния съд в Кюстендил.

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