IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 63

Джунейд се разкая пред съда за отнетия живот на семейство Пушкови

За максимална присъда настояха пред Пловдивския апелативен съд адвокатите на загиналите

15.06.2026 | 13:44 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За максимална присъда настояха пред Пловдивския апелативен съд адвокатите на близките на семейството, загинало на околовръстното край Пловдив. Съдът днес заседава по тяхната жалба, с която оспорват 10-годишната присъда, постановена спрямо 24-годишния шофьор на ТИР Джунейд Дюлгеров, съобщи БНР - Пловдив.

На 24 ноември миналата година Дюлгеров блъсна челно с управлявания от него камион автомобила на семейство Пушкови и уби на място двамата родители – Тодор и Мария и тяхната 14-годишна дъщеря Теодора. 7-годишната Михаела Пушкова оцеля по чудо, но със сериозни наранявания и тепърва й предстоят още оперативни интервенции.

Според адвокатите на семейството съдът неправилно не е приложил отегчаващите обстоятелства по делото, а именно – справката, според която Дюлгеров има 40 установени нарушения на пътя, повечето за превишена скорост.

Свързани статии

Юристите смятат, че окръжният съд неправилно е оправдал подсъдимия за това, че е шофирал с превишена скорост от 90 км/ч. Според адвокатите, това не е случайно престъпление. Затова те настояха за максималната присъда от 20 години, която след редукцията ще бъде намалена до 13 години затвор.

Прокурорът от апелативна прокуратура Димитър Ангелов поиска съдът да потвърди присъдата, за същото настоя и защитникът на Дюлгеров адвокат Васил Василев. Самият Джунейд заяви, че много съжалява за случилото се и изказа искрените си съболезнования на близките.

Пред съда застана и младата му съпруга Симона Сотирова, която се е омъжила за него, след тежкия инцидент, докато той е бил в ареста. Тя заяви, че Дюлгеров е добър човек, на когото има доверие и затова е свързала съдбата си с него.

След като изслуша всички страни съдебният състав заяви, че ще се произнесе в законовия двумесечен срок.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Джунейд разкая съда отнет живот семейство Пушкови
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem