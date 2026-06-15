Джунейд се разкая пред съда за отнетия живот на семейство Пушкови

За максимална присъда настояха пред Пловдивския апелативен съд адвокатите на близките на семейството, загинало на околовръстното край Пловдив. Съдът днес заседава по тяхната жалба, с която оспорват 10-годишната присъда, постановена спрямо 24-годишния шофьор на ТИР Джунейд Дюлгеров, съобщи БНР - Пловдив.

На 24 ноември миналата година Дюлгеров блъсна челно с управлявания от него камион автомобила на семейство Пушкови и уби на място двамата родители – Тодор и Мария и тяхната 14-годишна дъщеря Теодора. 7-годишната Михаела Пушкова оцеля по чудо, но със сериозни наранявания и тепърва й предстоят още оперативни интервенции.

Според адвокатите на семейството съдът неправилно не е приложил отегчаващите обстоятелства по делото, а именно – справката, според която Дюлгеров има 40 установени нарушения на пътя, повечето за превишена скорост.

Юристите смятат, че окръжният съд неправилно е оправдал подсъдимия за това, че е шофирал с превишена скорост от 90 км/ч. Според адвокатите, това не е случайно престъпление. Затова те настояха за максималната присъда от 20 години, която след редукцията ще бъде намалена до 13 години затвор.

Прокурорът от апелативна прокуратура Димитър Ангелов поиска съдът да потвърди присъдата, за същото настоя и защитникът на Дюлгеров адвокат Васил Василев. Самият Джунейд заяви, че много съжалява за случилото се и изказа искрените си съболезнования на близките.

Пред съда застана и младата му съпруга Симона Сотирова, която се е омъжила за него, след тежкия инцидент, докато той е бил в ареста. Тя заяви, че Дюлгеров е добър човек, на когото има доверие и затова е свързала съдбата си с него.

След като изслуша всички страни съдебният състав заяви, че ще се произнесе в законовия двумесечен срок.