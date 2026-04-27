Обвиниха гладуващи руски войници в канибализъм

Няколко руски войници, сражаващи се в Източна Украйна, са обвинени в канибализъм, след като са останали без храна през зимата.

Служители на украинското военно разузнаване споделиха доказателства в подкрепа на твърдението си с The Sunday Times, включително снимки и предполагаеми прихванати аудиозаписи на дузина аудио предавания между висши офицери от руската армия.

Един източник от украинското разузнаване заяви, че имат доказателства за поне пет случая, в които руски пехотинци са били видяни от техни колеги и командири, че са изяли своите другари.

Ако се окаже, че е истина, тези инциденти са били привидно изолирани и ограничени по брой, случващи се в дълбока зима, когато веригите за доставки са били трудни за поддържане. Съществуват и въпроси относно психичното здраве на замесените войници, които може да са били притиснати до стената в резултат на психологическата цена на бойното поле.

Новите твърдения идват от украинските разузнавателни служби, които заявиха, че техните специалисти по киберсигурност са получили аудио и видео доказателства, докато са търсили информация за бойното поле в приложението за съобщения Telegram. Украинското военно разузнаване вече е публикувало откъси от телефонни разговори, за които твърди, че са истински прихванати руски комуникации, въпреки че The Sunday Times не е в състояние независимо да ги провери. Русия редовно отхвърля съдържанието на тези прихванати разговори, описвайки ги като "фалшиви".

Последните инциденти, споделени със The Sunday Times, включват един случай, в който пехотинец, наричан с позивния си Хромой, руска дума, която грубо се превежда като "куц", е бил заловен, след като е убил двама войници и се е опитал да изяде крака на една от жертвите си, докато е бил разположен близо до Мирноград, в оспорваната Донецка област, през ноември 2025 г. Хромой е принадлежал към 95-ти полк на 5-та отделна гвардейска мотострелкова бригада, 51-ва гвардейска комбинирана армия.

В разговора, проведен чрез Telegram, неназован офицер съобщи за инцидента на лейтенант Разиков Владислав Абдулхаликович, заместник-командир на разузнавателния батальон на 5-та бригада. Офицерът споделя и няколко изображения, включително графична снимка на крака и снимки на недохранен войник. The Sunday Times анализира изображенията със специализиран софтуер за разпознаване на изображения с изкуствен интелект, който заключи, че те не са изкуствено генерирани или променени.

Независим хирург, специализиран в конфликти, прегледа изображението на крака. Според него е малко вероятно нараняванията на снимката да са причинени от конфликтни рани, като например от експлозия.

"Не изглежда като взрив или нараняване от осколки", констатира той. "Изглежда сякаш е порязано с остър нож."

В отделни аудио съобщения, изпратени в Telegram канала, неназованият офицер може да бъде чут да говори с лейтенант Абдулхаликович. Той казва, че е имало "инцидент" в бригадата.

"Накратко, един съюзник уби двама други и се опита... отряза крак и вече се опитваше да изяде един от тях", споделя неназованият офицер в гласова бележка, описвайки как Хромой е бил открит от двама другари, изпратени да разследват отсъствието му. "В крайна сметка днес те отидоха и намериха мястото, където ги беше завел в мазето, отрязал крак и вече, през го прекарваше през месомелачка или нещо подобно, седеше там, въртеше я, опитвайки се да яде... Той откри огън по тях, когато дойдоха да го проверят. Убиха го."

Офицерът споделя снимка на мъртния Хромой, който изглежда изключително слаб. Той добавя:

"Нямам представа откъде е взел тази месомелачка. Това е най-интересната част."

Абдулхаликович отговаря:

"Не ги ли хранят или какво? Не разбирам." "Нашите също скоро ще започнат да се ядат един друг... Всички момчета са слаби. Всички са на гладни дажби", отговаря офицерът.

Два други разговора в Telegram включваха обсъждане на отделни случаи на канибализъм. В един разговор, възстановен на 3 април миналата година, войник с позивна "Мост" от 54-ти мотострелков полк се оплакал на командира си, че е трябвало да дели землянка с определен войник, докато е бил базиран близо до Бахмут, в Донецк.

"Ако беше човек, можеше да остане тук колкото си иска, но той яде труп, човешко месо", твърди той. "Аз съм мюсюлманин. Не искам някой такъв да влиза в убежището ми."

На 8 октомври 2025 г. командирът на поделението от 1437-и мотострелков полк обвинил един от подчинените си в канибализъм, докато е бил разположен в Удачно, близо до Покровск.

"Ако беше казал нещо, щях да ти дам указания къде да отидеш, откъде да си набавиш месо", казал той, като по-късно попитал: "Защо, по дяволите, ядеш хохол [унизителен термин за украинци] ... Спрете да ядете хора, по дяволите."

В отделно съобщение, което украински хакери откриха в Telegram, началникът на щаба на 55-та мотострелкова бригада е написал на подчинен на 11 декември, нареждайки на войските:

"Без алкохол! Без наркотици! Без движение без документи за самоличност! Без канибализъм!"

Миналата година украинските военни публикуваха телефонно обаждане, изпълнено с ругатни, в което един войник обвини своя другар с позивна Брелок ("ключодържател") в убийството и яденето на друг войник с позивна Фома (Томас).

"Брелок го удари и след това го изяде в продължение на две седмици", твърди войникът.

Посолството на Руската федерация в Лондон заяви, че "не вижда причина да коментира" твърденията.

"Това, което описахте, са измислици, предоставени от украинското военно разузнаване – организация, чиято функция е производството на пропаганда, а не събирането на факти", заяви говорител.

Твърденията за канибализъм по време на война са познат пропаганден инструмент, предназначен да представи вражеските бойци като нечовеци

Съобщения за канибализъм по време на война също така исторически са се появявали по време на периоди на силен глад, най-вече по време на Втората световна война, когато нацистката блокада на Ленинград, продължила почти 900 дни, доведе до арест на полицията до 2000 души за ядене на човешка плът.

Високопоставен украински военен източник заяви, че голяма част от боевете се водят на градски бойни полета, с малко възможности за събиране на храна или лов, което е станало още по-трудно по време на особено суровата зима, която току-що отмина. Източникът каза, че е "изненадан" от твърденията, добавяйки:

"Русия е земеделска страна и те имат много храна. Също така е доста лесно да се транспортира храна до фронтовата линия с дронове."

Съобщава се, че руски войски са се оплаквали, че получават дажби с изтекъл срок на годност или са изоставени без основни провизии в продължение на седмици, което ги принуждава да грабят, за да оцелеят. В началото на войната "Ню Йорк Таймс" съобщи, че на някои войници са получили хранителни дажби, чийто срок е изтекъл през 2002 г.

Записи от видеонаблюдение, публикувани през 2023 г. от СБУ, украинската агенция за сигурност, показват как руски войници ограбват хранителни магазини и частни домове в търсене на храна.

Пленените руски войници все по-често казват, че гладуват, според украинските военни. Проект, ръководен от украинските въоръжени сили, наречен "Искам да живея", който насърчава вражеските войници да се предадат, съобщава, че 10 000 руснаци са се предали под украински арест, повечето от тях миналата година.

Брадли Мартин, бивш капитан от ВМС на САЩ и старши научен сътрудник в Rand Corporation, американски мозъчен тръст за обществена политика, заяви, че е имало съобщения за лошо снабдяване с провизии, включително храна, на руската пехота по време на войната. Той не коментира съобщенията за предполагаем канибализъм.

"Много от докладите идват от Украйна за прихванати комуникации, така че трябва да приложим известна възможност за селективно докладване, но концепцията, че логистичната поддръжка на руската армия е лоша, е напълно достоверна", обяснява Мартин. "Подкрепата на войските не е основен приоритет на руската армия."

До края на 2025 г. руската армия увеличи военното си присъствие в Украйна, като увеличи сухопътните сили до около 710 000 войници, което е значително увеличение спрямо 600 000 войници, разположени в началото на годината. Според Александър Сирски, началник на въоръжените сили на Украйна, Москва има амбицията да набере 409 000 нови войници през 2026 г.

Викрам Митал, американски военен анализатор, заяви, че голямото увеличение на броя на пехотата изисква също толкова голямо увеличение на доставките, което се оказа предизвикателство по време на особено суровата зима.

"Продължителните настъпателни операции като руското нахлуване в Украйна изискват постоянен поток от доставки към фронтовата линия. Екстремното време, което наблюдавахме през изминалата зима, със сигурност е оказало натиск върху транспортните мрежи и поддръжката на войските", казва Митал.

Украинските военни също така са атакували руски мрежи за снабдяване и логистика, използвайки дронове камикадзе и бомбардировачи, включително са атакували железопътни депа и складови съоръжения в Крим и Русия. Митал заявява, че превозните средства за снабдяване са "особено уязвими, защото обикновено нямат броня и са ограничени до предвидими пътни мрежи с малко прикритие или маскировка".