Убиецът от Угърчин отрича да е извършил престъплението

27-годишният Петър Иванов, обвиняем за тройното убийство в Угърчин, остава в ареста, реши Окръжен съд-Ловеч.

Съдът приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, обяви съдия Васил Анастасов.

Иванов е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив - той е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. В това време той се е намирал в период прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление. Съдът счита, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, съобщава БТА.

Наблюдаващият прокурор Светла Иванова каза, че са извършени процесуално-следствени действия за установяване на фактическата обстановка. По думите ѝ Петър Иванов е умъртвил 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишния Юлиян Левчев по особено мъчителен начин, а с действията си е предизвикал толкова силна уплаха у едно дете – ненавършилата 17 години Даниела Левчева, че то се е опитало да избяга, тъй като е считало, че може да бъде следващата му жертва. Момичето е скочило през терасата и падайки, е получила толкова тежки наранявания, че е загинала.

Според адвоката на обвиняемия, Георги Петров, по-добре е подзащитният му да остане в ареста, за да не се стигне до отмъщение, след като случаят стана медийно известен.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи и е осъждан. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Определението на Окръжен съд - Ловеч подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново. / БТА