Шестима убити при стрелба в младежки център в Германия

Шестима души бяха убити при стрелба в младежки център в северния германски град Щаде, близо до Хамбург, предаде Reuters. Полицията определи случая като убийство с множество жертви.

Мотивът за нападението все още не е изяснен. Според информация на "Шпигел" вероятно става дума за лично, а не за политическо или екстремистко престъпление. Основната версия, по която работят разследващите, е семейна трагедия в широкия смисъл на понятието, съобщи AFP.

Полицията задържа двама души, сред които и предполагаемия стрелец. Първоначално властите предупредиха гражданите да избягват района около младежкия център, но по-късно обявиха, че няма опасност за обществото.

Германските медии първоначално съобщиха за петима загинали - четири жени и един мъж. По-късно полицията потвърди, че шести възрастен е починал в болница от раните си.

Стрелбата е станала в младежки център в Щаде - град с близо 50 000 жители, разположен западно от Хамбург. Според местни медии в комплекса има и съоръжения за майки и деца.

Кадри, разпространени от в. "Билд", показват автомобил със спукана дясна гума, който се движи бавно по път, ограден с дървета. Малко след това въоръжени полицаи обграждат колата и задържат двама души, като ги принуждават да легнат по очи на земята.

Районът около младежкия център беше отцепен. На мястото работеха съдебни експерти в бели костюми и цивилни полицаи.

Масовите стрелби са сравнително редки в Германия, особено в сравнение със САЩ. През 2023 г. въоръжен мъж застреля шестима души в зала на "Свидетелите на Йехова" в Хамбург, след което се самоуби. През 2016 г. 18-годишен германец от ирански произход, обсебен от масови убийства, уби най-малко девет души в Мюнхен, пише БТА.