Задържаха румънец, призовавал към убийства, палежи и екстремистко насилие

Румънски гражданин е арестуван в Германия по подозрение, че е планирал да свали румънското правителство и да установи режим, вдъхновен от националсоциализма, съобщиха германските прокурори.

Заподозреният, идентифициран само като Никита П., е обвинен, че като организатор е направил опит да създаде чуждестранна терористична организация.

Според прокуратурата от началото на 2023 г. той се е опитвал да изгради дясноекстремистка група, която да започне "терористична война" в Румъния, да допринесе за падането на румънската държава и да наложи нов държавен строй по модел на националсоциализма, предаде AFP.

Вербуване през канали за съобщения

Разследващите твърдят, че от Германия Никита П. е администрирал два канала в приложение за съобщения, чрез които е набирал последователи. По данни на прокуратурата той се е насочвал основно към млади румънци.

Чрез тези канали заподозреният е призовавал към убийства на хора, които определял като "подчовеци", палежи на сгради, използвани от мигранти или представители на ЛГБТ общността, както и към изрисуване на графити с крайнодесни символи.

Инструкции за отрови и експлозиви

Според прокуратурата в каналите са били публикувани и инструкции за производство на отрови, експлозиви, коктейли "Молотов" и автомобилни бомби.

Разследването сочи още, че Никита П. е подбуждал други хора да склоняват непълнолетни момичета към самонараняване.

Прокурорите отбелязват, че по време на предполагаемите престъпления заподозреният вероятно е бил непълнолетен, пише БГНЕС.