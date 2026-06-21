Мъж, лежал 15 години за изнасилвания, които не е извършил, ще получи €2,5 милиона

Върховният съд на Испания постанови, че 75-годишният Ахмед Томухи, прекарал 15 години в затвора за престъпления, които не е извършил, трябва да получи 2,5 млн. евро обезщетение, предаде Reuters.

Томухи, зидар от Мароко, се премества в Испания през 1991 г. с надеждата да започне нов живот. Същата година обаче е осъден на 24 години затвор по обвинения за две изнасилвания и един грабеж в Каталуния.

През декември той беше оправдан и по последното обвинение срещу него след дълга кампания за доказване на невинността му. В хода на делото една от жертвите свидетелства, че той не е бил нападателят.

"Правосъдната система съсипа живота ми", каза Томухи пред журналисти.

По думите му парите няма да върнат здравето или младостта му. Той добави, че "откраднаха 36 години от живота ми".

С решението си Върховният съд на Испания отмени предишно постановление на Националния висш съд, който беше отказал обезщетение на Томухи. Макар той вече да беше оправдан, тогава съдът прие, че в първоначалния процес не са били допуснати грешки.

Върховният съд обаче постанови, че Томухи е жертва на очевидна фактическа съдебна грешка в първоначалния процес в Барселона.

Съдът "не е взел предвид биологичен тест на експерти, който е показал, че извършителят на изнасилванията не е Томухи", се посочва в решението.