Задържаха 33-годишен мъж, пребил съпругата си

Мъж е задържан в Монтана за домашно насилие над съпругата си, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигналът е подаден около 22:30 ч. на 1 юли от жилище в ж.к. "Младост" в областния град. Пристигналият на място дежурен автопатрул е открил 36-годишна жена с видими следи от физическо насилие. Тя разказала пред полицаите, че по-рано същата вечер е била бита и малтретирана от 33-годишния си съпруг.

Жената е отказала преглед в лечебно заведение, тъй като е трябвало да се грижи за двете им малолетни деца - на две и осем години.

Полицаите са установили мъжа в жилището и са го задържали за срок до 24 часа в Районното управление в Монтана. По случая са попълнени документи за оценка на риска при домашно насилие. Образувано е досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

От началото на годината до края на май в област Монтана са регистрирани девет случая на причиняване на телесна повреда, четири случая на закани и два случая на неизпълнение на мерки за защита в условията на домашно насилие, сочат данните на ОД на МВР - Монтана. За същия период няма регистрирани случаи на убийство, отвличане, лишаване от свобода и принуда, извършени в условията на домашно насилие, пише БТА.