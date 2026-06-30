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21-годишен мъж е арестуван за побой над майка си

По случая е образувано бързо производство

30.06.2026 | 21:48 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

21-годишен мъж от Казанлък е задържан след сигнал за домашно насилие над майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден вчера в Районното управление в Казанлък от 52-годишната жена. Тя съобщила, че синът ѝ е упражнил домашно насилие спрямо нея, като ѝ е нанесъл удари.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Това е пореден случай на домашно насилие от син спрямо майка в областта. През април 38-годишен мъж беше задържан за домашно насилие над майка си в Стара Загора, пише БТА.

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