21-годишен мъж е арестуван за побой над майка си

21-годишен мъж от Казанлък е задържан след сигнал за домашно насилие над майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е подаден вчера в Районното управление в Казанлък от 52-годишната жена. Тя съобщила, че синът ѝ е упражнил домашно насилие спрямо нея, като ѝ е нанесъл удари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Това е пореден случай на домашно насилие от син спрямо майка в областта. През април 38-годишен мъж беше задържан за домашно насилие над майка си в Стара Загора, пише БТА.