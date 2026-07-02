Икономическа полиция разследва щети за 45 000 лв. при ремонт на читалище

48-годишен представител на фирма, изпълняваща обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище, е задържан от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията. Оттам уточниха за БТА възрастта на задържаното лице.

Поръчката е възложена от Община Кърджали през 2024 г. Стойността ѝ е 1 262 408,82 лв., а ремонтът на обекта все още не е приключил.

При проверката полицаите са засекли разминавания между дейностите, заложени в проекта, и описаното в протоколите за вече извършена работа.

Последвалият оглед е показал, че заради отклонения при топлоизолацията на сградата и ремонта на покрива са причинени щети за 45 000 лева.

Работата по случая продължава по текст от Наказателния кодекс, свързан с присвояване на чуждо имущество чрез използване на документи с невярно съдържание. След като проверката приключи, материалите ще бъдат изпратени на компетентната прокуратура.