Касиерка в партия е обвинена в измама на 25 души с над 807 хиляди евро

Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 хиляди евро. Това бе съобщено от говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова на брифинг на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков.

Обвиняемата, възползвала се от позицията, която заема, мамила пострадалите под предлог да теглят кредити от банкови институции, с които да кандидатстват по програма, за да бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове. Колкото по-голям е изтегленият кредит, толкова по-голяма щяла да бъде печалбата и кредитите нямало да бъдат възстановявани.

Представлявала се е, че е упълномощена от политическа партия и така е заблуждавала гражданите. Самата партия няма отношение с измамата, касиерката се е възползвала от положението си, каза още Пелтеков.

Той допусна, че вероятно броят на измамените ще се увеличи, тъй като продължават да постъпват сигнали срещу обвиняемата. Работата по случая е започнала миналата година след излъчване на журналистически материал.

Жената е 39-годишна и няма предишни криминалистични регистрации. Тя е уволнена от позицията в партията след излъчването на репортажа.

Прокурор Стефанова каза, че на жената е повдигнато обвинение за 45 деяния. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния ѝ арест. Към момента паричните средства не са установени, те са ѝ били предавани от пострадалите в кеш и са били теглени от различни банки. Разследването по случая продължава, посочва БТА.