Японка заши устата на съквартирантката си

Жена беше арестувана в Япония, след като според разследващите е зашила устните на своя съквартирантка.

49-годишната Масае Сакурай е задържана по подозрение в "нападение с игла и конец" в град Кога. 42-годишната пострадала успяла да избяга от къщата с бяла маска на лицето и се втурнала към близък магазин.

Там показала на служител лист хартия, на който пишело: "Моля, помогнете ми."

Служителят подал сигнал в полицията около 13:30 ч. на 30 юни, съобщава местната медия NHK, цитирана от The Telegraph.

Пострадалата разказала пред полицията в префектура Ибараки, източно от Токио, че заподозряната се ядосала заради проблем и зашила устата ѝ. По данни на местни медии устата ѝ била пробита многократно с игла - от зоната под носа до мястото под долната устна, а самите устни били зашити една за друга. Според публикациите конецът минавал от вътрешната страна на устата, което правело нараняванията трудно забележими отвън.

Полицията не разкрива колко тежки са травмите, но уточнява, че животът на жената не е в опасност.

"Страхувах се от нея"

Сакурай, която работи на непълно работно време, е живеела с пострадалата към момента на инцидента, съобщи говорител на полицията. Двете жени са делили един дом от април миналата година, пише Kyodo News.

Пострадалата казала на разследващите, че не е успяла да избяга веднага, защото се страхувала от Сакурай. По думите ѝ успяла да напусне къщата едва когато заподозряната излязла.

Властите разследват случая, включително отношенията между двете жени. Те не разкриват дали Сакурай е признала за случилото се. Полицията проверява и непотвърдена информация, че още един човек е живеел в къщата заедно с двете жени.

Дом за хора, избягали от вкъщи

Познати на Сакурай разказват пред TV Asahi, че тя е позволявала на хора, избягали от домовете си, да живеят в къщата ѝ, както и че им е помагала да си намерят работа.

54-годишен мъж заявил, че е посетил дома, който двете жени са споделяли, през ноември и е видял там "две или три жени и момче на възраст около прогимназиална или гимназиална".

49-годишна жена, която преди е работила със Сакурай, разказала, че преди около три години научила, че заподозряната "се грижи за момичета, които няма къде да отидат, след като се свърже с родителите им".