Съдът в Бургас остави в ареста германец, търсен за сексуално насилие над деца

Съдът остав в ареста германския гражданин Х.Х, с оглед обезпечаване на присъствието му в производството за разглеждане на Европейска заповед за арест, издадена от съдия при Районен съд - Мюнхен, Германия.

Германският съд е разпоредил задържане на Х.Х. с цел провеждане на наказателно преследване за три деяния, едното от които извършено на 19.04.2025 г., а другите две – на 29.01.2026 г. в Германия, свързани със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

И за трите престъпления, съгласно правото на издаващата държава, са предвидени наказания лишаване от свобода - десет години за първото престъпление, три години за второто и пет години за третото.

Окръжен съд - Бургас счете, че съществува реална опасност лицето да се укрие, предвид това, че той е германски гражданин, който не е адресно регистриран в България.

Същият е установен в къща, находяща се в с. Искра, община Карнобат, като е напуснал Германия в същия ден, когато са били събирани доказателства за третото престъпление, за което е издадена ЕЗА.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.