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Три жени и мъж в ареста, обрали 26-годишна и я бутнали в гроб

Отрязали и екстеншъните ѝ на гробищата

17.08.2026 | 16:23 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районната прокуратура във Велико Търново привлече в качеството на обвиняеми три жени и един мъж за грабеж на 26-годишна жена, извършен на 15 август в село Сушица, общ. Стражица, съобщиха от обвинението. С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа. 

На 15 август в стражишкото село Сушица от 26-годишна жена противозаконно чрез сила са били отнети движими вещи - 50 евро и мобилен телефон. 

В хода на разследването е установено, че четиримата са се познавали помежду си. 

Обвиняемите решили да вземат от пострадалата мобилен телефон и пари. Те я завели в района на гробищата в селото, където отрязали екстеншъни на косата ѝ, изкопали трап и със сила я бутнали в него. След като ѝ взели вещите, се прибрали Горна Оряховица.

В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на окръжната прокуратура и след анализ, делото ще бъде изпратено на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

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