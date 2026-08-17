Подразделения на Украинските сили за отбрана нанесоха удари по площадка за съхранение, подготовка и изстрелване на бойни дронове в района на Гвардийско, както и по станция за управление на безпилотни летателни апарати "Орион" в Новофьодоровка в Крим. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram , цитиран от "Украинформ".

В нощта на 17 август Силите за отбрана удариха съоръжение, използвано за съхранение, подготовка и изстрелване на атакуващи безпилотни летателни апарати (БПЛА) в района на Хвърдийски. Съобщено е за пожар на територията на съоръжението.

Освен това е била ударена наземна контролна станция за безпилотния летателен апарат "Орион" в Новофьодоровка.

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Украинските войски също така удариха наземна релейна станция за управление на ударни безпилотни летателни апарати тип "Геран"/„Гербера“ в Оленивка, Крим , както и комуникационен и захранващ пункт за релейна станция на безпилотни летателни апарати на Тендривската коса в Херсонска област.

Размерът на щетите се оценява.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди унищожаването на два и повредата на още четири цеха за производство на взривни вещества в завода "Каменски комбинат" в Каменск-Шахтински, Ростовска област.

Операция "Пекло-2": Дронове на "Азов" отново унищожават руски запаси от гориво в Донецка област

В продължение на месец части от 1-ви корпус на украинската национална гвардия "Азов" унищожиха съоръжения, използвани за съхранение и снабдяване с гориво на руските войски във временно окупираната част на Донецка област.

Според Укринформ, корпусът е съобщил това във Facebook.

"Преди месец предупредихме окупатора: "Азов" следи движенията му и ще нанесе удар в подходящия момент. Но някои части на руските въоръжени сили продължиха да складират гориво в окупираната Донецка област", ​​се казва в изявлението.

Корпусът отбеляза, че на картата с червени точки са обозначени съоръженията, използвани за съхранение и снабдяване с гориво на руските войски. Според "Азов" тези съоръжения са били унищожени в рамките на месец.

Същевременно 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна подчерта, че не нанася удари по цивилни бензиностанции, нито атакува цивилно население, но заяви намерението си да унищожи инфраструктурата на руските окупационни сили.

През юли бойците на "Азов" проведоха операция "Пекло " – използвайки дронове, удариха инфраструктурата на секретна руска база в Новоамвросиевка, Донецка област, от която се доставяше гориво до широк участък от фронтовата линия.

Генералният щаб показа и последиците от удара по руския завод, произвеждащ гориво за ракетите "Ураган"

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди унищожаването на две и повредата на още четири производствени съоръжения за взривни вещества в завода "Каменски комбинат" в Каменск-Шахтински, Ростовска област.

След удара в нощта на 16 август беше потвърдено, че два цеха, произвеждащи взривни вещества и барут в съоръжението "Каменски комбинат", са били унищожени, а четири други са били повредени.

Това съоръжение, част от руския военно-промишлен комплекс, произвежда твърдо ракетно гориво за боеприпаси, използвани в реактивните системи за залпов огън "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", както и за редица ракетни системи и авиационно оръжие.

В нощта на 15 срещу 16 август украинските военноморски сили нанесоха удари по стартовите позиции и мястото на разполагане на руската брегова ракетна система "Бастион" във временно окупирания Крим.