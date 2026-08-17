63 години без отговор: Неразкритото убийство на Карин Къпсинет

Карин Къпсинет е едва на 23 години, когато започва да си създава име в света на киното и телевизията.

Дъщеря на чикагския вестникарски колумнист и телевизионна личност Ърв Къпсинет и сестра на телевизионния режисьор и продуцент Джери Къпсинет, Карин сякаш е предопределена за светлините на прожекторите. Мечтата ѝ обаче е прекъсната внезапно, когато младата актриса е открита мъртва в дома си в Уест Холивуд, Калифорния.

Годината е 1963-а, а смъртта на Карин е определена като неразкрито убийство. 63 години по-късно мистерията остава.

Разследването на полицията е сериозно затруднено от факта, че голото тяло на Карин е останало в апартамента ѝ три дни, преди да бъде открито. И макар разследващите да смятат, че тя най-вероятно е познавала убиеца си, мотив така и не е установен, пише People.

Млада актриса с мечта за Холивуд

Карин е умна, харесвана от хората около нея и решена да преследва мечтата си. Тя напуска колежа и се мести в Лос Анджелис, след като приятел на семейството - комикът Джери Луис - ѝ предлага роля във филма си от 1961 г. "Дамският човек" ("The Ladies Man").

След това получава малки роли в продукции като "Сърфсайд 6" ("Surfside 6"), "Хавайско око" ("Hawaiian Eye") и "Пери Мейсън" ("Perry Mason"), но постепенно кариерата ѝ започва да губи инерция.

Карин има проблеми и в личния си живот. През 1962 г. е осъдена за кражба от магазин, след като взема две книги, пуловер и чифт панталони.

Няколко месеца по-късно тя прониква в дома на бившия си приятел, актьора Андрю Прайн, и се скрива на тавана, когато той се прибира с жена, с която е на среща.

Последната вечер

В нощта, когато е убита, Карин вечеря навън с актьора Марк Годард и съпругата му, след което се връща в апартамента си с приятели.

След откриването на тялото ѝ полицията подлага бившия ѝ приятел Прайн и още трима нейни приятели на тест с детектор на лъжата, но "резултатите и при четиримата са неубедителни", съобщава изданието.

В ретроспективен материал от 1976 г. списанието пише: "Най-обещаващата следа се оказа задънена улица, когато полицията провери пакет със заплашителни писма, които Карин и Прайн бяха получили. Заплахите бяха съставени от думи, изрязани от списания и залепени върху листове хартия. След като премахнал думите, детектив открил отдолу отпечатъците на Карин, което показвало, че тя сама е изпратила писмата."

"Имаме добра представа кой го е направил"

13 години след смъртта на Карин баща ѝ все още държи в дневната на апартамента си край езерото в Чикаго подвързан с кожа албум, върху който е изписано само едно име - "Карин".

"Имаме добра представа кой го е направил, но никога не успяхме да докажем нищо. Все още се надяваме полицията на шерифа в Лос Анджелис да не се откаже от случая, но колкото повече време минава без истински отговори, толкова по-трудно е да запазиш надежда", споделя тогава Ърв пред People.

По онова време Ърв разказва, че повече от три години не е получавал никаква информация от полицията. Семейството дори предлага да наеме частен детектив и предприема различни други стъпки в опит да разбере какво се е случило с Карин.

"Дори опитахме с ясновидци. Когато си отчаян и става дума за собствената ти дъщеря, би направил всичко", признава Ърв.

Случаят и до днес официално остава неразкрит.