Левски получи още билети, над 38 000 ще гледат мача с АЕК

Дават на сините привърженици още два блока
Над 38 000 зрители се очаква да присъстват на двубоя между Левски и АЕК, след като "сините" получиха допълнителни места за своите привърженици.
Мачът от плейофния кръг на Шампионската лига е насрочен за вторник, 18 август, на Националния стадион "Васил Левски". Началният час на срещата е 22:00.
"ПФК Левски държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за "сини" привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в Сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата", гласи официалното съобщение на клуба.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.