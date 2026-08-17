Левски получи още билети, над 38 000 ще гледат мача с АЕК

Дават на сините привърженици още два блока

Над 38 000 зрители се очаква да присъстват на двубоя между Левски и АЕК, след като "сините" получиха допълнителни места за своите привърженици.

Мачът от плейофния кръг на Шампионската лига е насрочен за вторник, 18 август, на Националния стадион "Васил Левски". Началният час на срещата е 22:00.

"ПФК Левски държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за "сини" привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в Сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата", гласи официалното съобщение на клуба.