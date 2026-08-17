Престрелка в испански курорт, сред загиналите са бременна жена и дете

Бременна жена и детето ѝ загинаха при стрелба, извършена от двама мъже на мотоциклети в испански курорт, като случаят се разглежда като разчистване на сметки.

Маскираните нападатели нахлуха с мотоциклети късно снощи, насочвайки се към членове на едно и също семейство, отсядащо в района на Коста де ла Лус, близо до южната граница на Испания с Португалия.

Според полицията първоначалните данни сочат, че стрелбата вероятно е акт на отмъщение между членове на две враждуващи банди за трафик на наркотици.

При ужасяващия инцидент в Исла Кристина загинаха 39-годишната майка (която е била бременна в осмия месец), 16-годишният ѝ син и 62-годишната баба на детето по майчина линия.

Властите потвърдиха, че още двама души са попаднали под кръстосан огън, като единият от тях е откаран в болница в тежко състояние.

Мъжете, за които се предполага, че принадлежат към враждуваща банда, избягаха от мястото с мотоциклетите си. По-късно превозните средства бяха открити изоставени и подпалени, съобщават местни медии.

Връзка с предишна стрелба

Към момента няма извършени арести, но фаталният инцидент се свързва с предишна стрелба в Уелва през септември 2024 г., при която един човек загина, а двама бяха ранени.

Una mujer embarazada y un niño figuran entre las tres personas que han muerto en un tiroteo en un complejo vacacional español. Dos hombres enmascarados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una familia en la Costa de la Luz, cerca de la frontera sur con Portugal. pic.twitter.com/0P6XyPmVwQ — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 17, 2026

Според местни източници тримата загинали снощи са сестрата, майката и племенникът на мъж, арестуван във връзка със стрелбата от 2024 г.

Той беше задържан в Хихон, Северна Испания, след като се беше укрил, и му бе наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до началото на съдебния процес.

Твърди се, че няколко роднини на заподозрения, сред които вероятно са и убитите снощи, са се преместили в Исла Кристина от административния център на провинцията след извършването на предишно престъпление.

Гражданската гвардия ръководи текущото разследване на фаталната стрелба.

Телата на жертвите останаха на улицата, докато пристигна съдия, който да разреши транспортирането им до Института по съдебна медицина в провинциалния център Уелва за извършване на аутопсия.

В социалните мрежи започнаха да се появяват зловещи снимки, за които се твърди, че са направени от местни жители и туристи, преди кадрите да бъдат премахнати.

Исла Кристина, едно от най-важните рибарски пристанища в Южна Испания, е известна със своите плажове с фин пясък. Най-близките летища са Фаро в португалския регион Алгарве (на разстояние едва 40 мили) и Севиля (на 80 мили).

"Вчера около 22:00 ч. в град Исла Кристина лица, пътуващи с мотоциклет, откриха огън по няколко души на обществено място, в резултат на което трима загинаха, а двама бяха ранени, като единият от тях е в тежко състояние.

Първоначалните насоки на разследването сочат, че може да става въпрос за разчистване на сметки между членове на различни кланове, въпреки че не се изключва нито една хипотеза.

Гражданската гвардия предприе мащабна операция по сигурността и издирването, за да открие предполагаемите извършители. Всякаква информация може да бъде предоставена при пълна конфиденциалност", се казва в изявлението на Гражданската гвардия.

Полицията потвърди, че съдия е наложил забрана за разгласяване на информация по случая.

Тази мярка е често използван в Испания способ за защита на съдебните разследвания, особено в началната им фаза, като ограничава обема на информацията, която длъжностните лица могат да оповестяват.