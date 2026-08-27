СРП задържа пиян, шофирал без две гуми на Околовръстното в София

За 72 часа Софийска районна прокуратура задържа пиян мъж, който е шофирал автомобила си без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард. Информацията потвърди говорителят на СРП Александра Стефанова.

По думите ѝ мъжът е привлечен като обвиняем за управление с 2,79 промила алкохол в кръвта.

“Налице са утежняващи обстоятелства - автомобилът е бил в непригодно състояние. Става дума за предна и задна броня със значителни наранявания, вероятно колата е била удряна в различни предмети. От двете страни на МПС са липсвали две гуми. По тази причина водачът е задържан, защото е карал по джанти. Прокуратурата ще поиска постоянен арест“, обяви още Стефанова, цитирана от Нова тв.

Зам.-началникът на VI-то РПУ към СДВР комисар Антон Дерменджиев добави, че автомобилът се е движил по Околовръстното шосе на София.

“Два патрула са държали връзка помежду си и са го засекли край бул. “Братя Бъкстон“. Направили неуспешен опит да го спрат със звуков и светлинен сигнали. Тогава полицията е избрала безопасен начин принудително да го отбие от движението в широка част на булеварда“, разказа още Дерменджиев.

Зам.-началникът на VI-то РПУ добави, че задържаният е имал и предишни прояви - хващан е неколкократно да управлява под влияние на алкохол, но в момента на задържането си е бил правоспособен.