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СРП задържа пиян, шофирал без две гуми на Околовръстното в София

Предна и задна броня на колата са със значителни щети

27.08.2026 | 16:28 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

За 72 часа Софийска районна прокуратура задържа пиян мъж, който е шофирал автомобила си без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард. Информацията потвърди говорителят на СРП Александра Стефанова.

По думите ѝ мъжът е привлечен като обвиняем за управление с 2,79 промила алкохол в кръвта. 

“Налице са утежняващи обстоятелства - автомобилът е бил в непригодно състояние. Става дума за предна и задна броня със значителни наранявания, вероятно колата е била удряна в различни предмети. От двете страни на МПС са липсвали две гуми. По тази причина водачът е задържан, защото е карал по джанти. Прокуратурата ще поиска постоянен арест“, обяви още Стефанова, цитирана от Нова тв.

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Зам.-началникът на VI-то РПУ към СДВР комисар Антон Дерменджиев добави, че автомобилът се е движил по Околовръстното шосе на София. 

“Два патрула са държали връзка помежду си и са го засекли край бул. “Братя Бъкстон“. Направили неуспешен опит да го спрат със звуков и светлинен сигнали. Тогава полицията е избрала безопасен начин принудително да го отбие от движението в широка част на булеварда“, разказа още Дерменджиев. 

Зам.-началникът на VI-то РПУ добави, че задържаният е имал и предишни прояви -  хващан е неколкократно да управлява под влияние на алкохол, но в момента на задържането си е бил правоспособен.

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