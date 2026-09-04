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Откриха човешки останки в изоставен фургон в землището на Стара Загора

Останките са на мъж на около 70 години

04.09.2026 | 11:13 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Човешки останки са открити във фургон в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът е получен вчера около 17 часа, съобщава БТА.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. На място е извършен оглед, като е установено, че останките са на мъж на видима възраст около 70 години, но към момента самоличността му е неустановена. От полицията допълниха, че улики за насилствена смърт към момента не са установени. 

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

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